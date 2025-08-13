Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Tino Chrupalla: KMU-Gipfel für Wirtschaft und Energie

Tino Chrupalla: KMU-Gipfel für Wirtschaft und Energie

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 09:50 durch Sanjo Babić
Tino Chrupalla (2024) Bild: apolut / Eigenes Werk
Tino Chrupalla (2024) Bild: apolut / Eigenes Werk

Nach hundert Tagen zeigen die Zahlen, dass Bundeskanzler Friedrich Merz die Regierungspolitik der Ampel nicht hinter sich lassen kann. Die Insolvenzen von Unternehmen und Selbständigen steigen an, die Wirtschaftsleistung ist schon lange geringer als von Regierungsbehörden dargestellt. Dazu erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland: "Kanzler Merz schadet dem Standort Deutschland. Die Bürokratie wuchert, die Abgaben sind hoch, die Energiepreise höher als nötig."

Chrupalla weiter: "Die Alternative für Deutschland will mit einem breiten Energiemix den Aufschwung herbeiführen - mit Kernkraft, Kohlekraft und Gas aus Nord Stream 1 und 2.

Wir wollen die Stromsteuer maximal senken und die CO2-Bepreisung abschaffen. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer müssen entlastet werden. Auf einem KMU-Gipfel für Wirtschaft und Energie wollen wir Politiker mit kleinen und mittleren Unternehmen gemeinsam die Perspektiven und Ziele für ein Deutschland in Wohlstand bestimmen. Und zwar in Bund und Ländern. Wir sind die Partei der Wertschöpfenden!"

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)

