Berlins Regierender Bürgermeister Wegner (CDU): "Irreguläre Migration beenden"

Vor dem Migrationsgipfel im Bundesinnenministerium fordert Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), irreguläre Migration zu beenden.

Wegner sagte am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio: "Wir spüren, das glaube ich, überall in Deutschland, dass wir so langsam aber sicher an unsere Aufnahmegrenzen kommen. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht."

Wegner betonte im Interview auch die Verantwortung Deutschlands, etwa Kriegsflüchtlinge weiter aufzunehmen. Die seien willkommen, so Wegner.

"Wir müssen nicht irreguläre Migration begrenzen, sondern wir müssen sie beenden. Deshalb brauchen wir die Grenzkontrollen (...). Lieber wäre mir, wenn wir endlich soweit wären, dass wir die europäischen Grenzen vernünftig schützen, dann schon an den Grenzen feststellen, wer ist einreiseberechtigt, und wer kriegt hier eine Aufnahme in Europa, und dann muss es fair in Europa verteilt werden. Das muss der Weg sein, den wir jetzt gemeinsam gehen müssen, und dann werden wir auch wieder die Menschen überzeugen."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)