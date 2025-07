SSW-Ratsfraktion begrüßt den Beschluss des Landtages zur Stärkung des Flensburger Bahnverkehrs

Der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion, Martin Lorenzen, begrüßt, dass sich die Fraktionen der Koalition mit dem SSW im Wirtschaftsausschuss auf einen gemeinsamen Antrag zur Stärkung des Bahnverkehrs in Flensburg (Drs. 20/1587: Neuer Bahnsteig für den Schienenverkehr in Flensburg-Weiche errichten u. Drs. 20/1737: Flensburg besser am Bahnverkehr anbinden) geeinigt haben.

Lorenzen weiter: „Das ist ein starkes Signal von einer breiten Mehrheit im Landtag, die die Landesregierung dazu auffordert, sich für eine Ertüchtigung des Bahnhofs Flensburg-Weiche und für einen Bahnhalt in der Innenstadt am ZOB sowie für andere Verbesserung en der Bahninfrastruktur in Flensburg einzusetzen. Der Beschluss, der auch die Erstellung von einer Machbarkeitsstudie und weitere Gutachten vorsieht, ist eine gute Grundlage für Verwaltung und Politik in Flensburg, um endlich Maßnahmen ergreifen zu können, um die Fern- und Nahverkehrsangebote in unserer Stadt zu verbessern. Ich danke insbesondere unserer verkehrspolitischen Sprecherin der SSW-Fraktion im Landtag, Sybilla Nitsch, für ihr Verhandlungsgeschick und auch dem SSW-Bundestagsabgeordneten Stefan Seidler für seinen unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Bahninfrastruktur in Flensburg und Umgebung.“ Quelle: SSW