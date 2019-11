Klöckner und Seehofer wollen Baugesetzbuch für Tierwohl ändern

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bauminister Horst Seehofer (CSU) wollen das Baugesetzbuch ändern, um Bauern die Vergrößerung ihrer Ställe zur Verbesserung des Tierwohls zu erleichtern.

Das berichtet die "Bild am Sonntag". Wenn Landwirte ihre Stallfläche vergrößern, die Anzahl der Tiere aber gleich bleibt, sollen sie in Zukunft auch ohne Vorlage eines Bebauungsplans erweitern dürfen. "Mehr Tierwohl darf nicht an bürokratischen Hürden scheitern", sagte Klöckner der "Bild am Sonntag". Seehofer kündigte an, den Gesetzesentwurf "zeitnah" vorzulegen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur