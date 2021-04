Ökonom Felbermayr kritisiert Angebotspflicht für Coronatests

Ökonom Gabriel Felbermayr hat die von diesem Montag an geltende Testpflicht für Unternehmen scharf kritisiert. "Mit der Angebotspflicht von Tests für Unternehmen lenkt der Staat von seinem eigenen Versagen ab", sagte der Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im Interview mit dem Tagesspiegel. Er meint: "Im Kampf gegen die Pandemie ist das nicht der Gamechanger, auf den die Politik hofft."

Nach Ansicht von Felbermayr wäre es zielführender gewesen, "wenn Coronatests grundsätzlich für jedermann jederzeit kostenlos wären". Dann hätten sich auch Arbeitnehmer problemlos vor der Arbeit testen lassen können. "So aber tragen die Unternehmen die Kosten und die Risiken." Dass die Firmen die Coronatests für ihre Mitarbeiter selbst zahlen müssen, hält Felbermayr für falsch. "Auch Unternehmen sind Opfer der Pandemie", sagte er. Das Coronavirus habe schließlich nicht seinen Ursprung in den Betrieben, sondern werde dort hineingetragen. "Die Bekämpfung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Kosten in erster Linie der Staat zu tragen hat."

