AfD: Trotz großer Worte: Die CDU fördert weiterhin Masseneinwanderung!

Die Merz-Partei fährt fort mit einem gigantischen Täuschungsmanöver: Mit einer Kette von heuchlerischen Show-Einlagen will sich die CDU als vermeintlicher Gegner der Masseneinwanderung inszenieren – während sie überall dort, wo sie mitregiert, das krasse Gegenteil tut. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das jüngste Heuchelmanöver ist ein gemeinsamer Antrag der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU, der sich plötzlich für nationale Grenzkontrollen sowie für eine Absenkung der Zahlungen an Asylbewerber ausspricht. Dabei hat die CDU nicht nur unter der Ägide von Angela Merkel unser Land mit Massenzuwanderung zerstört – sie tut es trotz ihrer heuchlerischen Worte und ihrer ebenso heuchlerischen Anträge noch immer!

Beispiel Brandenburg: Die CDU befindet sich dort seit 2019 in der Regierung und stellt auch den Innenminister. Trotzdem ist die Zahl der Abschiebungen gegenüber 2018 (530) sogar noch weiter eingebrochen – auf im Jahr 2022 nur noch 172 Abschiebungen bei mehr als 10.000 Ausreisepflichtigen zum Stichtag 31. Dezember 2022. Das heißt im Klartext: Ein lächerlicher Anteil von weniger als zwei Prozent der Ausreisepflichtigen wurde unter der Ägide der CDU abgeschoben. Exakt das gleiche Trauerspiel ist in Berlin zu erwarten, wo die CDU erst kürzlich einen linksradikalen Koalitionsvertrag vorgestellt hat, der sich zwar um „Queer-Beauftragte“ und den Aufbau eines „Migrationsmuseums“ sorgt, nicht jedoch um konsequente Abschiebungen. Vor der Wahl hatte man dort ähnlich lautstark gegen eine allzu lasche Einwanderungspolitik gewettert – so wie man es jetzt auf Bundesebene tut.