Sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Sandro Scheer zur kriminellen Familie H. aus Stuttgart

Die kriminelle Familie H. aus Stuttgart sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Die Hälfte der Familie sitzt bereits im Gefängnis. Dazu erklärt der sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Sandro Scheer. „Die wiederholten Vorfälle von Gewalt und Kriminalität, die mit der Familie H. aus Stuttgart in Verbindung stehen, sind nicht nur besorgniserregend, sondern auch ein klares Warnsignal an die Politik, endlich zu handeln."

Scheer weiter: "Mit insgesamt 154 Straftaten ist das Maß voll! Die Sicherheit unserer Bürger muss höchste Priorität haben. Als Politiker, der sich für eine klare und konsequente Remigrationspolitik einsetzt, fordere ich die umgehende Abschiebung dieser Straftäter, die sich ganz offensichtlich nicht an unsere Gesetze halten wollen.

Die Vorfälle rund um die syrische Familie H. sind dabei kein Einzelfall. Sie sind Teil eines besorgniserregenden Trends, der dringend unsere Aufmerksamkeit erfordert. Ich appelliere an Innenminister Strobl (CDU), hier aktiv zu werden. Nur so können wir das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Rechtsstaat wiederherstellen und ein sicheres Umfeld für alle Bürger schaffen.“

Quelle: AfD BW