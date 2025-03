Nach Mannheim: Grüne wollen nach Mustern der jüngsten Taten suchen

Nach der tödlichen Autofahrt in Mannheim haben die Grünen eine entschlossene Suche nach wiederkehrenden Mustern der Taten der jüngsten Zeit sowie eine bessere Prävention gefordert.

"Deutlich wird erneut: Wir müssen nicht nur die bisherigen Taten der vergangenen Monate weiter entschlossen aufklären, um wiederkehrende Muster zu erkennen und teils seit Jahren existierende Defizite wie eine nach wie vor unzureichende Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden auf Bundes- und Landesebene endlich abstellen zu können", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Zudem müssen wir psychologische Betreuungsangebote ausbauen und Prävention insgesamt verbessern."



Genauso notwendig sei es aber auch, "sich intensiv mit Medienlogiken auseinanderzusetzen, die die Auftretungswahrscheinlichkeit entsprechender Taten erhöhen könnten", so der Innenpolitiker. Man dürfe sich an derartige Taten nicht gewöhnen.



"Wir nehmen mit großer Irritation zur Kenntnis, dass die Bestürzung und der Aufschrei nach dieser Tat mit zwei Toten geringer ausfällt als bei den vorangegangenen Anschlägen von Magdeburg, Aschaffenburg und München. Es ist naheliegend, dass dies auch an der Instrumentalisierung durch die AfD und andere Rechtsextremisten und -populisten liegt", sagte der Grünen-Politiker. Diese würden immer wieder versuchen, so auch gestern, "politisches Kapital aus derart schrecklichen Anschlägen" zu ziehen.



"Nachdem sich herausstellte, dass es sich hier um einen deutschen Täter handelte, ebbte das Interesse spürbar ab. Tote und Verletzte spielen für manche scheinbar keine Rolle mehr, wenn der Täter keinen Migrationshintergrund hat. Diese Instrumentalisierung ist einfach abstoßend und unerträglich", kritisierte von Notz. Die innere Sicherheit des Landes erhöhe man so gewiss nicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur