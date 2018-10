Stegner droht mit GroKo-Aus

Nach dem schlechten Abschneiden von CSU und SPD bei der Landtagswahl in Bayern hat SPD-Vize Ralf Stegner mit einem Ende der Großen Koalition im Bund gedroht. "Wenn sich nicht Gravierendes in Berlin ändert, wird die Regierungskoalition nicht mehr lange halten", sagte er am Montag dem Fernsehsender n-tv. "Eine Große Koalition, die nicht gravierend ihre Arbeit ändert, wird keinen Bestand haben."

Stegner verwies auf die Revisionsklausel, welche die Große Koalition für die Mitte der Legislaturperiode vereinbart hat. "Das Warnsignal, das wir gestern aus Bayern bekommen haben, ist nicht zu überhören", sagte der SPD-Politiker. "Wir können uns jetzt nicht den Niedergang anschauen und am Ende profitieren die Rechten." Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: