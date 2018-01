Simone Peter kandidiert nicht mehr für Grünen-Vorsitz

Simone Peter will nicht mehr für den Grünen-Vorsitz kandidieren. Das schreibt Peter in einem offenen Brief, den sie am Montagmorgen auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Sie wolle sich einer Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb Peter.

Mit der Kandidatur von Anja Piel für das Amt als Bundesvorsitzende sei nun weitere Bewegung in die Kandidatenfrage gekommen. Peter war seit Oktober 2013 Bundesvorsitzende der Partei. Ende des Jahres hatte sie noch die Forderung von Robert Habeck zurückgewiesen, dass Politiker mit Regierungsverantwortung künftig auch dem Bundesvorstand angehören dürfen. Die Grünen sollten "Macht teilen und daher auch die Trennung von Amt und Mandat beibehalten", sagte sie kurz vor Silvester den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Quelle: dts Nachrichtenagentur

