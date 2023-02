AfD: Unsere Muttersprache muss geschützt werden!

Es sind beunruhigende aktuelle Zahlen, die uns am heutigen Tag der Muttersprache noch einmal vor Augen führen, wie wichtig der Schutz unserer Sprache ist: Laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamts sprechen 15 % der in Deutschland lebenden Bevölkerung zu Hause überwiegend kein Deutsch. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Fünf Prozent der Bevölkerung sprechen in ihrem Haushalt sogar ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen. Dass dadurch auch Parallelgesellschaften entstehen und sich verfestigen, liegt auf der Hand. Die AfD setzt sich vor diesem Hintergrund als patriotische Partei für den Schutz unserer Muttersprache ein, die in vielfältiger Weise angegriffen beziehungsweise in ihrer Bedeutung relativiert wird. Dazu gehört, dass wir jegliche Verunstaltung unserer Sprache mit Gender-Gestotter ablehnen. Dazu gehört aber beispielsweise auch, dass die AfD sich mit einem Antrag dafür einsetzt, Deutsch als Arbeitssprache in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union zu verankern (Drucksache 19/25802). Unsere wunderschöne und faszinierende Sprache hat Rückendeckung verdient!"

Quelle: AfD Deutschland