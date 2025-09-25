Heizwende ohne Geld? VKU schlägt Alarm für Fernwärme

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) fordert eine dauerhafte Förderung der Fernwärme in Höhe von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr, meldet die dts Nachrichtenagentur. Nur so ließen sich Ausbauziele realistisch erreichen, heißt es bei FinanzNachrichten.de.

Der VKU argumentiert, dass Netzerweiterungen, Dekarbonisierung und Industriewärme nur mit langfristig planbaren Mitteln zu stemmen seien. Investitionen in Großwärmepumpen, Power-to-Heat, Geothermie und Abwärmenutzung erforderten stabile Rahmenbedingungen. Kommunale Unternehmen bräuchten sowohl Zuschüsse als auch geeignete Finanzierungsinstrumente.

Gleichzeitig mahnt der Verband schnellere Genehmigungen und pragmatische Standards an. Für Verbraucherinnen und Verbraucher verspricht der Ausbau perspektivisch Preissicherheit, sofern Netze ausreichend ausgelastet und Erzeugungspfade diversifiziert werden.

Quelle: ExtremNews



