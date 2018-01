Viele Deutsche wünschen sich junge charismatische Politiker

Über zwei Drittel der Deutschen sind der Auffassung, hierzulande fehlten junge Politiker wie Emmanuel Macron in Frankreich und Sebastian Kurz in Österreich. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für das Nachrichtenmagazin Focus. Demnach sind 74 Prozent der Befragten dieser Auffassung.

Unter den Anhängern der AfD ist die Ansicht mit 86 Prozent am weitesten verbreitet, gefolgt von den Anhängern der FDP (84 Prozent), Linkspartei (76 Prozent), Unionsparteien (70 Prozent), SPD (69 Prozent) und Grünen (68 Prozent). 17 Prozent der Deutschen meinen, Politiker wie Macron und Kurz fehlten dem Land nicht. Die Fragestellung lautete: "Fehlt es Ihrer Meinung nach in Deutschland an jungen Politikern wie Emmanuel Macron in Frankreich oder Sebastian Kurz in Österreich?"

INSA hat für die Erhebung 1.000 Menschen am 22. Januar befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur