Linke jetzt mit mehr als 75.000 Mitgliedern

Der Zustrom neuer Mitglieder zur Linkspartei hält ungebrochen an. Wie Linke-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling der Tageszeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe) sagte, hat die Partei mit Stand vom Mittwochvormittag 75.387 Mitglieder. Das sind so viele wie zuletzt im Jahr 2009. Erst vor wenigen Tagen hatte die Partei die Marke von 70.000 Mitgliedern überschritten. Allein in den letzten 24 Stunden wurden 2357 Eintrittserklärungen registriert, am Wochenende waren es mehr als 2500. Seit dem Außerordentlichen Parteitag Mitte Januar sind mehr als 15.000 Genossen dazugekommen. Dem stehen pro Woche etwa 30 Austritte gegenüber.

Die Mitgliederentwicklung zeige "wie auch die Interaktionen in den sozialen Medien, dass viele nur darauf gewartet haben, sich bei einer linken Partei engagieren zu können, bei der man weiß, wofür sie steht", sagte Ehling gegenüber "nd". Die Linke mache aktiv Wahlkampf mit den Themen Mieten und Preise, "bei allen anderen Themen bleiben wir stabil". Zudem sei Die Linke "eine Adresse für alle, die sich gegen den Rechtsruck und die drohende Merz-Politik engagieren wollen". Mit Blick auf die innerparteilichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre sagte Ehling, man habe das Gefühl, "dass wir wirklich einen Befreiungsschlag hinter uns haben. Überall in der Partei spürt man Aufbruchsstimmung."

Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)