Dr. Balzer: Fakenews in Biologielehrbuch von Westermann

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) Schlampigkeit bei der Zulassung von Schulbüchern vorgeworfen: „Ein Lehrer hat uns auf ‚bioskop SII – Allgemeine Ausgabe‘ von Westermann (Stuttgart) aufmerksam gemacht, in dem Fakenews zur Corona-Impfung verbreitet werden. So heißt es darin, dass die Impfstoffe ‚gut vor einer Ansteckung‘ schützen und das Risiko erheblich reduzierten, ‚das Corona-Virus SARS-CoV-2 auf andere zu übertragen‘. Das ist ungeheuerlich und muss als bewusste Desinformation der Schüler im Sinne des Regierungsnarrativs gelten. Diesem Buch gehört umgehend die Zulassung als Schulbuch entzogen!“

Dr. Balzer weiter: "Eins der fünf Prüfkriterien des ZSL ist die „Orientierung an gesicherten Erkenntnissen der Fachwissenschaft“, weiß Balzer. „Die RKI-Protokolle belegen inzwischen, dass Corona nicht gefährlicher ist als eine Grippe ist und dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt.

Obwohl so nie untersucht, war gerade die Behauptung des Fremdschutzes die Grundlage einer beispiellosen Perversion und autoritären Entgleisung: Zusammen mit dem Märchen von der Herdenimmunität sollte die gesamte Bevölkerung an die Nadel, und wer sich weigerte, durfte nicht ins Restaurant und hatte Reiseverbot – das nannte sich 2G. In einer Studie im Fachmagazin Cureus über den Anstieg der plötzlichen Todesfälle wurden die Regierungen gar aufgefordert, die Covid-mRNA-Impfung weltweit zu verbieten. All das weiß das ZSL nicht, oder, was noch schlimmer wäre, will es nicht wissen. Das ist die Perversion des Wissenschaftsbegriffs und zeigt deutlich, wie sehr Ideologie inzwischen auch die Schulbildung dominiert.“

Quelle: AfD BW