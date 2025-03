AfD-Fraktionssprecher Emil Sänze MdL zur Meldung: „Europa muss Russland stoppen“

Der europapolitische AfD-Fraktionssprecher Emil Sänze MdL hat dem Tübinger Ökonomen Nils Goldschmidt Traumtänzerei vorgeworfen: „Die Atommacht Russland ‚klar und eigenständig in die Schranken weisen‘ wollen, ist absurd. Die USA werden weder mit den Europäern noch mit der Ukraine auf Augenhöhe verhandeln, da sich beide in eine Position der Schwäche gebracht haben."

Sänze weiter: "Mit seinen Aussagen billigt er einen Merz‘schen Schuldenberg von 1,2 Billionen Euro, der unter Bruch eindeutiger Wahlversprechen und unter Desavouierung des neu gewählten Bundestags in einem demokratieverachtenden Verfahren zustande kommen soll.

Ich halte Goldschmidts Aussagen für eine propagandistische Übersteigerung eines äußeren Gegensatzes in einer Zeit, wo die innenpolitischen Probleme drückend sind und von ihnen abgelenkt werden soll. Ich kann nur an alle appellieren, endlich in der Gegenwart anzukommen und den erfolgreichsten Bettler der Weltgeschichte nicht weiter ernst zu nehmen.“

Quelle: AfD BW