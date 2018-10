AfD vor CSU und SPD: Nach diesen Parteien suchen die Bayern vor der Landtagswahl im Web

Die Bayern-Wahl am Sonntag hält möglicherweise noch einige weitere Überraschungen bereit: Geht es nach dem Interesse der Wähler, dürfte der Urnengang im Freistaat einige Resultat bringen, die die Demoskopen bislang so noch nicht voraussehen. Diesen Schluss lässt eine Analyse der Suchanfragen durch den Search-Spezialisten SEMrush zu.

Die Experten schauten sich in den vergangenen Tagen sehr detailliert an, nach welchen Parteien und Politikern die Bayern im Web suchten. Das Ergebnis: Für die Alternative für Deutschland (AfD) interessierten sich mit großem Abstand die meisten User. Dann folgten die CSU und die SPD. Die Grünen belegen Position vier.

Allein dieses Ergebnis widerspricht den aktuellen Voraussagen der Wahlforscher. Allerdings sind die Suchanfragen auch keine wissenschaftlich haltbare Aussage zu der Frage, bei welcher Partei die Stimmberechtigten am Sonntag in München, Nürnberg oder Oberammergau tatsächlich ihr Kreuzchen machen. Ein interessantes Stimmungsbild lässt sich durch die Analyse jedoch durchaus ableiten. Immerhin erfasst SEMrush sehr genau, was die Menschen derzeit beschäftigt.

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Parteien, ergibt sich für Suchanfragen in Bayern folgendes Ranking:

AfD 103.720

CSU (und CDU) 38.862

SPD 30.687

Die Grünen 10.285

FDP 6.475

Die Linke 5.975



Neben den sehr starken Nachfragen zur AfD, zeigt sich beispielsweise noch ein weit höheres Interesse an der SPD, als es aktuell die Meinungsforscher prognostizieren, ebenso wie geringere Suchwerte für Die Grünen.

Eine solche Betrachtung liefert SEMrush auch für die Spitzenkandidaten. Hier liegt Ministerpräsident Markus Söder klar vor seiner SPD-Herausforderin Natascha Kohnen. Der Shootingstar der Grünen, Katharina Schulze, belegt in diesem Ranking Platz drei. Dann folgen Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Ludwig Hartmann von den Grünen. Noch vor dem AfD-Kandidaten Martin Sichert, liegt Florian Weber von der Bayernpartei auf dem sechsten Rang.



Die Ergebnisse im Detail:

Markus Söder (CSU) 19.700

Natascha Kohnen (SPD) 6.975

Katharina Schulze (Die Grünen) 5.075

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) 1.122

Ludwig Hartmann (Die Grünen) 920

Florian Weber (Bayernpartei) 605



Aktualisierte Version vom 12.10.2018, 7:41 Uhr

Quelle: SEMrush (ots)