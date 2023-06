Urban (AfD): „Wir sind die einzig patriotische Partei im Land – und müssen regieren“

In den Bundesländern Brandenburg und Sachsen finden 2024 Kommunal- und Landtagswahlen statt. Derzeit liegt die AfD dort in Umfragen bei 30 Prozent und mehr und damit auf Platz 1. Dabei stellt sich auch die Frage nach der Beteiligung an der Macht. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Soll die – derzeit noch ausgegrenzte – AfD in eine Regierung gehen, wenn sie einen Koalitionspartner findet, oder so lange warten, bis sie selbst die absolute Mehrheit bekommt?

Martin Müller-Mertens diskutiert bei „Berlin Mitte AUF1“ mit den AfD-Landesvorsitzenden von Brandenburg, Birgit Bessin, und von Sachsen, Jörg Urban, über Ziele und Zukunft der Rechtspartei. Auch wird darüber gesprochen, was die AfD zwischen Uckermark und Erzgebirge in der Opposition bislang bewirken konnte." Quelle: AUF1