Die Linke-Bundesgeschäftsführer Bank: Partei wird von innen angegriffen

Der Bundesgeschäftsführer von Die Linke, Tobias Bank, betrachtet das Ausscheiden seiner Partei aus dem hessischen Landtag als schweren Rückschlag. Seit über einem Jahr werde Die Linke aus den eigenen Reihen angegriffen und die Partei "von innen heraus in Frage gestellt".

Das habe Auswirkungen auf die Wahlergebnisse, analysiert Bank. Angesprochen auf eine mögliche Parteigründung durch Sahra Wagenknecht, betont Bank, der Parteivorstand erwarte, "dass jeder, der ein Mandat für Die Linke errungen hat" und die Partei verlässt, "dieses an die Partei zurückgibt". An denen, die gehen, würde für immer haften, die Bundestagsfraktion der Linken "damit aufs Spiel gesetzt zu haben", so Bank im Interview mit phoenix.



Quelle: PHOENIX (ots)