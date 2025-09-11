Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Höcke: Gegen die Verharmlosung linker Gewalt!

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 18:27 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk

Das Attentat auf Charlie Kirk markiert einen Wendepunkt. Sein zentrales Anliegen war stets die Verteidigung der Meinungsfreiheit. In offenen Debatten suchte er das Gespräch mit politischen Gegnern. Mit seiner Bewegung Turning Point USA kämpfte er dafür, das Meinungsklima wieder ins Lot zu bringen – weg von linker Trans-Ideologie, anti-weißen Ressentiments und wirtschaftlicher Zerstörung. Für diesen Einsatz mußte er nun mit seinem Leben bezahlen. Dies schreibt Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter berichtet Höcke: "Wir auf unserer Seite neigen manchmal dazu, unsere Gegner als fehlgeleitet oder ideologisch verblendet zu betrachten. Doch sie sehen in uns nicht bloß Irrende – für sie sind wir der Feind schlechthin. Sie glauben, uns mit allen Mitteln bekämpfen zu dürfen. Nach zahllosen widerwärtigen Angriffen auf friedliche rechte Aktivisten im In- und Ausland ist die Gewaltspirale nun erneut in einem Attentat eskaliert.

Linksextreme Denkkategorien sind längst auch in die Justiz vorgedrungen. Besonders deutlich zeigte sich das im Fall Lina E.: Der zuständige Richter attestierte ihr bei ihren brutalen Angriffen ein »achtenswertes Motiv« – nämlich den Kampf gegen angeblichen »Rechtsextremismus«. Dies sagte er, nachdem sie zusammen mit ihrer Bande unschuldige Menschen schwer verletzt und ihnen irreparable Schäden fürs Leben zugefügt hatte.
Das Video des aktuellen Anschlags ist nichts für schwache Nerven, doch jeder sollte es gesehen haben. Denn es zeigt schonungslos, was sie mit uns vorhaben. Man kann noch so friedlich sein, noch so besonnen für seine eigene Meinung kämpfen. Wenn es die falsche Meinung ist, dann gehört man in den Augen dieser Menschen vernichtet. Die Kommentare der Linken auf X sprechen eine deutliche Sprache.

Dieses Attentat ist ein echter Turning Point. Linke Gewalt darf nicht länger verharmlost oder gar hofiert werden.

Die Vernichtungsphantasien dieser Menschen müssen endlich klar benannt und mit aller Härte bekämpft werden."

Quelle: Björn Höcke

