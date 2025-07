Hans-Peter Hörner MdL: „Kita-Leitungen brauchen keine Provisorien“

„Wer eine Kita leitet, trägt Verantwortung für Kinder, Team und Konzept – das ist eine anspruchsvolle Führungsaufgabe. Aber Kita-Leitungen haben für Führungsaufgaben zu wenig Zeit.“ Das sagte der stellvertretende bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL anlässlich der zweiten Beratung des Kindertagesbetreuungsgesetzes.

Hörner weiter: „Die immer wieder befristete Finanzierung der Leitungszeit ist ein unhaltbarer Zustand, der zu Unsicherheit und Frust bei Trägern und Leitungskräften führt. Es kann doch nicht sein, dass ein so fundamentales Qualitätsmerkmal ständig auf der Kippe steht.“

Hörner fordert mit Nachdruck eine Verstetigung der Finanzierung. „Unsere Forderung ist kein Luxuswunsch, sondern ein notwendiger Schritt. Jeder Euro, den wir in ausreichende Leitungszeit investieren, ist eine Investition in die Qualität der Bildung und Betreuung unserer Kinder.“ Zudem erneuerte er seine Kritik an der Vernachlässigung familienpolitischer Alternativen: „Das Landeserziehungsgeld wäre eine echte Möglichkeit, Kinder in ihrer Familie betreut und geliebt aufwachsen zu lassen. Die Familie – nicht die Kita, nicht die Schule – ist die Keimzelle der Demokratie. Ich appelliere an die Landesregierung, endlich Planungssicherheit zu schaffen – zum Wohl der Kinder, Eltern und Erzieher“.

Quelle: AfD BW