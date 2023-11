AfD: Halloween-Randale: Wir schicken die „Event-Szene“ zum Abschiebe-Trip!

Für Polizisten und Anwohner wurden die „Halloween“-Feierlichkeiten zum Alptraum: In mehreren Städten wie Hamburg und Berlin randalierte wieder die sogenannte „Party- und Event-Szene“. Der Mob zündete Mülltonnen an, zerstörte die Fensterscheiben von Supermärkten und bewarf Polizisten mit Eiern und Böllern. Dass laut Medienberichten in Berlin „vor allem junge Heranwachsende mit Migrationshintergrund“ randalierten, überrascht niemanden. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Auch in Hamburg zeigt ein Video, wie ein junger Mann bei einer Polizeikontrolle die türkische Flagge zeigt. Während Polizeifunktionäre, Medien und Politiker uns für dumm verkaufen wollen und bei solchen Anlässen regelmäßig von einer „Party- und Eventszene“ schwadronieren, sieht der normale Bürger, wie die Massenmigration seine Sicherheit existenziell bedroht. In der Fernsehsendung „hart, aber fair“ betrieb die Grünen-Politikerin Lamya Kaddor derweil eine dreiste Täter-Opfer-Umkehr: Migranten würden sich den Pro-Hamas-Demonstrationen anschließen, weil sie „wütend“ über „gescheiterte Möglichkeiten der Teilhabe“ seien und womöglich „Rassismus“ erlitten hätten. Es handle sich daher um „migrantische Wutbürger“. Wir haben solche Verharmlosungen und Verschleierungen satt! Es darf nicht geduldet werden, dass Halloween- und Silvester-Feiern alljährlich zu kriegsähnlichen Ausnahmezuständen führen. Alle Straftäter mit ausländischer Staatsbürgerschaft müssen unverzüglich abgeschoben werden. Wir schicken die „Event-Szene“ zum Abschiebe-Trip, weil die Sicherheit unseres Landes nicht verhandelbar ist!" Quelle: AfD Deutschland