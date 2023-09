Merz und Söder attackieren Grüne

CDU-Chef Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben die Grünen auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg scharf attackiert. "Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun", sagte Merz am Montag beim sogenannten politischen Frühschoppen.

Er warf den Grünen in diesem Zusammenhang vor, bis heute zu leugnen, dass es überhaupt illegale Migration gebe. Söder sagte unterdessen, dass die "Hampel-Ampel" die "schlechteste Regierung" sei, die Deutschland je gehabt habe. Den Grünen warf er "Ideologie und Doppelmoral" vor, unter anderem bei den Themen Kernkraftwerke sowie auch Ernährung. "Ständig erzählt uns jemand, was wir essen sollen oder nicht", so Söder. Dabei solle das jeder selber entscheiden. "Am Ende entscheidet der freie Bürger, was er isst, und nicht grün-ausgehungerte Funktionäre, was wir essen sollen und wie wir leben sollen." Über Bayern hinaus ist der Gillamoos bekannt für die Reden wichtiger deutscher Politiker, die in der Regel zeitgleich stattfinden. In Jahren mit Bundes- und Landtagswahlen gilt der politische Frühschoppen wegen der zeitlichen Nähe zu den Wahlen als besonders brisant. Quelle: dts Nachrichtenagentur