EVG kündigt Nein zu designierter Bahnchefin Palla an

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 13:40 durch Sanjo Babić
Die EVG will laut dts im Bahn-Aufsichtsrat gegen die designierte Bahnchefin Evelyn Palla stimmen; EVG-Chef Martin Burkert begründete dies mit inhaltlichen Vorbehalten.

Die Gewerkschaft hält die Personalie für das falsche Signal. Martin Burkert kritisiert die Strategie des Verkehrsministeriums. Es brauche mehr Substanz und einen anderen Zuschnitt.

Palla verweist auf Qualität als „Chefinnensache“. Die Erwartungen an schnelle Erfolge dämpft sie selbst. Ob die EVG-Position Mehrheiten beeinflusst, wird sich im Gremium zeigen.

