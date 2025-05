Nach Minister-Aus: Heil schweigt zu möglichen Ambitionen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der dem neuen Kabinett nicht mehr angehören wird, schweigt zu einer möglichen neuen Rolle an der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion. "Ich spekuliere nicht über meine eigene Person", sagte er dem "Politico" am Donnerstag.

Zuvor hatte er bei DGB-Kundgebung im niedersächsischen Peine angekündigt, in der neuen Bundesregierung werde er nicht mehr Minister sein.



Heil erklärte, die SPD werde in den nächsten Tagen das Gesamttableau zu klären haben. Man habe vereinbart, die Fraktion neu aufzustellen. "Da ich derzeit noch amtierender Arbeitsminister bin, Mitglied der Fraktion und stellvertretender Parteivorsitzender werde ich mich natürlich auch solidarisch an dieser Teamaufstellung beteiligen", sagte er.



Auf die Frage, ob er sich eine Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz - etwa gegen Matthias Miersch oder Carsten Schneider - vorstellen könne, antwortete Heil zurückhaltend. "Ich habe in meinem politischen Leben keine guten Erfahrungen damit gemacht, Personalspekulationen zu befeuern. Was die SPD zu besprechen hat, besprechen wir miteinander - bei allem Verständnis für die Frage."

Quelle: dts Nachrichtenagentur