Habeck wirbt für Baerbock als Parteichefin der Grünen

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck hat für die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock als Parteichefin der Grünen geworben. Mit ihrer Kandidatur habe sie "eine Duftmarke gesetzt", sagte Habeck der "Bild". "Wenn die Grünen eine selbstbewusste und entscheidungsstarke Parteivorsitzende wollen: Sie ist eine."

Die Grünen wählen Ende Januar eine neue Doppelspitze als Parteiführung. Auch Habeck wird kandidieren.

Der noch amtierende Parteichef Cem Özdemir tritt dagegen nicht noch einmal an. Ihn empfahl Habeck trotzdem für führende Aufgaben. "Ich wünsche ihm und uns, dass er an verantwortlicher Stelle weiter erkennbar Politik macht", so der Grünen-Politiker.

