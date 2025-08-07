Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Berichte: Haseloff tritt bei Landtagswahl 2026 nicht erneut an

Berichte: Haseloff tritt bei Landtagswahl 2026 nicht erneut an

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 12:40 durch Sanjo Babić
Reiner Erich Haseloff (2024)
Reiner Erich Haseloff (2024)

Bild: Eigenes Werk /SB

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht erneut antreten. Das berichten am Donnerstag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise.

Der jetzige CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze soll demnach als Spitzenkandidat der Union antreten. Die Partei will die Personalentscheidung um 14:30 Uhr offiziell verkünden.

Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und mittlerweile der dienstälteste amtierende Regierungschef Deutschlands. Der 71-Jährige führte das Land durch mehrere Koalitionen, zuletzt in einem Bündnis aus CDU, SPD und FDP.

Schulze ist seit 2021 CDU-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Wirtschaftsminister. Zuvor war der studierte Wirtschaftsingenieur von 2014 bis 2021 Mitglied des Europäischen Parlaments sowie ab 2016 erster Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt. In der CDU gilt der 46 Jahre alte Schulze als Hoffnungsträger, den Regierungskurs fortsetzen zu können und zugleich für eine Verjüngung an der Regierungsspitze zu sorgen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

