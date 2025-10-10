Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Temu im Ärger! Kartellamt startet Verfahren

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 11:35 durch Sanjo Babić
Bild: Bundeskartellamt

Das BILD-Verbraucherportal meldet, dass das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen Temu eingeleitet hat. Im Fokus stehen laut Bericht mögliche Nachteile für Kundinnen, Händler und Wettbewerber. Die Behörde prüft Informationspflichten, Transparenz und Plattformregeln.

In Deutschland greifen seit der GWB-Novelle strengere Instrumente gegen große Digitalkonzerne. Entscheidend ist, ob Temu Nutzer steuert, Händler bindet oder Informationsasymmetrien ausnutzt. Für Verbraucher geht es um Widerruf, Gewährleistung und Echtheit von Angeboten.

Temu verweist erfahrungsgemäß auf günstige Preise und Händlerfreiheit. Händlerverbände fordern gleichlange Spieße bei Steuern, Produktsicherheit und Rücksendekosten. Am Ende könnten Auflagen oder Änderungen der AGB stehen.

Quelle: ExtremNews


