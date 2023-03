AfD: Für Verschwörungstheorien sorgen jetzt die Medien selber - 7 Tage Deutschland

Seit fast einem halben Jahr herrscht das große Schweigen – und jetzt kommen die Räuberpistolen. Aber wer steckt hinter dem Anschlag auf die Gaspipelines in der Ostsee und damit auf unsere sensible Infrastruktur? Während die Presse vielleicht etwas voreilig sechs pro-ukrainische „Aktivisten“, die mit einem Segelboot und 500 Kilo Sprengstoff von Rostock aus in See gestochen sein sollen, als mutmaßliche Täter anführt, ist vonseiten der Ampelregierung kein Wille erkennbar, für Aufklärung zu sorgen.

Tino Chrupalla, Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, erläutert im Interview, wie jetzt ein Untersuchungsausschuss für Klarheit sorgen kann. Und: Nach der Wiederholungswahl in Berlin haben sich die Kräfteverhältnisse im Abgeordnetenhaus deutlich verschoben. Während Rot-Rot-Grün ordentlich Federn lassen musste, konnte die AfD Stimmen und auch Sitze dazugewinnen. Dr. Kristin Brinker, Fraktionschefin und Berliner Landesvorsitzende, erläutert, worauf es in den nächsten Jahren in der Hauptstadt ankommen wird. Außerdem: 700.000 Wohnungen fehlen mindestens bundesweit, neue werden kaum noch gebaut. Jetzt müssen die ersten Mieter, sogar Senioren, ausziehen, um Platz für Flüchtlinge zu machen. Ein Skandal sondergleichen! Die AfD-Fraktion hatte deshalb eine aktuelle Stunde im Bundestag anberaumt. „Wir lassen so etwas nicht unter den Teppich fallen, wir lenken den Fokus auf dieses Thema“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sebastian Münzenmaier. Im Interview erläutert er, wie schlimm es mittlerweile für Mieter in Deutschland vor dem Hintergrund der Asylkrise steht.

Quelle: AfD Deutschland