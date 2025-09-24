Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bund bekräftigt: Paracetamol bleibt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher

24.09.2025
Apothekerinnen und Apotheker warnen vor "Paracetamol-Challenge" und fordern eine verbesserte Gesundheitskompetenz.
Nach öffentlichen Diskussionen hat das Bundesgesundheitsministerium die Sicherheit von Paracetamol bekräftigt, berichten dts-nahe Meldungen. Entscheidend seien Dosierung, Dauer und ärztlicher Rat.

Die Behörden erinnern an die geltenden Tageshöchstdosen und an Warnhinweise etwa zu Lebererkrankungen oder Alkoholmissbrauch. Eltern wird geraten, bei Kindern strikt nach Gewicht zu dosieren und Beipackzettel zu beachten. Für chronische Schmerzen empfehlen Fachgesellschaften ärztliche Abklärung.

Apothekenkammern verweisen darauf, dass Wechselwirkungen und Mehrfachpräparate zu Überdosierungen führen können. Der Handel mit Großpackungen bleibt reguliert; Missbrauchsrisiken gelten als niedrig, wenn die Regeln eingehalten werden.

