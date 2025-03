Ex-Wehrbeauftragter für Wehrpflicht im Koalitionsvertrag

Der ehemalige Wehrbeauftragte und SPD-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Bartels fordert Union und SPD auf, die Wiedereinführung der Wehrpflicht im Koalitionsvertrag festzuschreiben.

Der "Bild" (Samstagsausgabe) sagte Bartels: "Die Wehrpflicht muss in den Koalitionsvertrag, ohne Wenn und Aber. Und sie muss noch in diesem Jahr reaktiviert werden. Mit 180.000 Soldaten ist die Bundeswehr heute dramatisch zu klein. Im Kalten Krieg vor 1990 hatten wir 500.000 aktive Soldaten. Dann sollte ein Aufwuchs auf 250.000 in dieser Wahlperiode wohl machbar sein. Wir brauchen glaubwürdige Abschreckung durch eigene Stärke."



Bartels widerspricht mit der Forderung Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der keine Soldaten per Wehrpflicht einziehen will. Bartels ist aktuell Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, war von 2015 bis 2020 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. CSU-Politiker Florian Hahn hatte zu Wochenbeginn in der "Bild" die Einführung der Wehrpflicht noch in diesem Jahr gefordert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur