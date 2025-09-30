CDU-Politiker Jung (CDU) bekräftigt Ziel Klimaneutralität bis 2045

Andreas Jung (CDU) hält am Ziel der Klimaneutralität bis 2045 fest, meldet die dts Nachrichtenagentur über FinanzNachrichten.de. Er widerspricht Forderungen aus der eigenen Partei und verweist auf verbindliche Selbstzusagen und Planbarkeit.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Andreas Jung (CDU) pocht trotz parteiinterner Kritik auf dem Klimaziel 2045. Er argumentiert mit der Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für Investitionen und mit einem Dreiklang aus Klimaschutz, wirtschaftlicher Stärke und sozialem Ausgleich. Zugleich betont er, pragmatische Wege zur Umsetzung seien nötig und realistisch.

Aus der CDU hatte Tilman Kuban Zweifel am 2045-Ziel geäußert und eine spätere Neubewertung ins Spiel gebracht. Jung verweist auf frühere Festlegungen im Wahlprogramm und Koalitionsvertrag der Union. Außerdem erinnert er an Gerichtsurteile, die den Budget-Ansatz beim CO₂ betonen und strikte Einsparungen verlangen.

Quelle: ExtremNews



