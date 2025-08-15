Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Lutz-Aus: Al-Wazir fordert von Schnieder mehr Engagement für Bahn

Lutz-Aus: Al-Wazir fordert von Schnieder mehr Engagement für Bahn

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 13:16 durch Sanjo Babić
Tarek Al-Wazir (2023)
Tarek Al-Wazir (2023)

Foto: Stefan Oemisch
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach dem Rauswurf von Bahnchef Richard Lutz hat der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir (Grüne), Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgeworfen, sich nicht ausreichend für die Bahn einzusetzen.

Der "Rheinischen Post" (Samstag) sagte Al-Wazir: "Trotz eines Sondervermögens von 500 Milliarden Euro hat Bundesverkehrsminister Schnieder es nicht geschafft, im Entwurf des Bundeshaushalts ausreichend Mittel für die dringend nötigen Aus- und Neubauprojekte der Schiene bereitzustellen."

"Solange die Bahn nicht endlich zum klaren Investitionsschwerpunkt der schwarz-roten Bundesregierung wird, ist es egal, wer an der Spitze steht - das erneute Scheitern ist vorprogrammiert."

Weiter sagte Al-Wazir: "Leute feuern ersetzt keine Strategie und ein Führungswechsel allein löst die Probleme der Bahn nicht." Schnieder hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der Vertrag von Lutz "vorzeitig und einvernehmlich" beendet wird.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fichte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige