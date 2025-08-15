Lutz-Aus: Al-Wazir fordert von Schnieder mehr Engagement für Bahn

Nach dem Rauswurf von Bahnchef Richard Lutz hat der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir (Grüne), Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgeworfen, sich nicht ausreichend für die Bahn einzusetzen.

Der "Rheinischen Post" (Samstag) sagte Al-Wazir: "Trotz eines Sondervermögens von 500 Milliarden Euro hat Bundesverkehrsminister Schnieder es nicht geschafft, im Entwurf des Bundeshaushalts ausreichend Mittel für die dringend nötigen Aus- und Neubauprojekte der Schiene bereitzustellen."



"Solange die Bahn nicht endlich zum klaren Investitionsschwerpunkt der schwarz-roten Bundesregierung wird, ist es egal, wer an der Spitze steht - das erneute Scheitern ist vorprogrammiert."



Weiter sagte Al-Wazir: "Leute feuern ersetzt keine Strategie und ein Führungswechsel allein löst die Probleme der Bahn nicht." Schnieder hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der Vertrag von Lutz "vorzeitig und einvernehmlich" beendet wird.

Quelle: dts Nachrichtenagentur