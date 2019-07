Fast alle Ministerien geben ihren Beamten hitzefrei

Im Kanzleramt und fast allen Ministerien gelten wegen der hohen Temperaturen derzeit verkürzte Arbeitszeiten. So können die Beamten im Entwicklungs-, Ernährungs und Justizministerium ausnahmsweise zurzeit schon um 14 Uhr Schluss machen, berichtet die "Bild-Zeitung".

Im Umweltministerium ist wegen der Hitze sogar bereits ab 13 Uhr frei, schreibt das Blatt. Im Finanzministerium gelte "hitzefrei" ab einer Raumtemperatur von 29 Grad, im Wirtschaftsministerium ab 35 Grad. Im Auswärtigen Amt sollen Beamte aus besonders heißen Büros auf Räume auf die "Schattenseite" der Behörde ausweichen, so heißt es aus dem Amt. Darüber hinaus bestehen derzeit in fast allen Ministerien besondere Regelungen zur "mobilen Arbeit". Nur im Bildungsministerium, einem Neubau direkt an der Spree, gebe es kein hitzefrei. Dank Dreifachverglasung und grundwassergekühlter Decken gebe es keine Beeinträchtigungen, heißt es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur