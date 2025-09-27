Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Union will künftigen Bundespräsidenten aus eigenen Reihen

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Laut dts Nachrichtenagentur fordern mehrere CDU-Politiker, dass der nächste Bundespräsident aus der Union kommt.

Begründet wird dies mit Repräsentationsanspruch und politischer Balance. In der Partei kursieren erste Namen, offiziell bestätigt ist nichts. Koalitionsvertreter reagieren zurückhaltend.

Die Entscheidung hängt vom Ende der laufenden Amtsperiode ab. Beobachter erwarten taktisches Vorgeplänkel bis in die Bundesversammlung.

Quelle: ExtremNews

