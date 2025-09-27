Union will künftigen Bundespräsidenten aus eigenen Reihen

Laut dts Nachrichtenagentur fordern mehrere CDU-Politiker, dass der nächste Bundespräsident aus der Union kommt.

Begründet wird dies mit Repräsentationsanspruch und politischer Balance. In der Partei kursieren erste Namen, offiziell bestätigt ist nichts. Koalitionsvertreter reagieren zurückhaltend.

Die Entscheidung hängt vom Ende der laufenden Amtsperiode ab. Beobachter erwarten taktisches Vorgeplänkel bis in die Bundesversammlung.

Quelle: ExtremNews