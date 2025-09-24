Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Digitalminister plant Modernisierungsagenda – weniger Bürokratie, messbare Ziele

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will den Staat schneller und effizienter machen, berichtet das Handelsblatt laut dts. Kernpunkte sind der Abbau von Dokumentations- und Informationspflichten sowie eine Modernisierungsagenda mit fünf Handlungsfeldern.

Laut einem 21-seitigen Entwurf aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zielt die Agenda auf fünf Bereiche: weniger Bürokratie, einfachere Gesetze, besseren Service für Bürger und Unternehmen, moderneres Personalmanagement und eine effizientere Bundesverwaltung. Unternehmen sollen bei Nachweis- und Berichtspflichten entlastet werden. Gleichzeitig will das Ressort Doppelstrukturen abbauen, Verfahren beschleunigen und Fortschritte messbar machen.

Als Zielmarke nennt der Entwurf eine deutliche Senkung der Bürokratiekosten. Vorgesehen ist, dass Ressorts konkrete Vorschläge einbringen und neue Regeln frühzeitig auf Praxistauglichkeit geprüft werden. Wildberger (CDU) knüpft die Akzeptanz der Reform ausdrücklich an spürbare Verbesserungen im Alltag: weniger Formularpflichten, mehr digitale Standardprozesse und verlässliche Ansprechpartner.

