Comeback-Posten für Laschet – Chef im Abgeordneten-Klub

Armin Laschet ist als Präsident der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft vorgesehen, berichtet der Stern laut dts. Die Wahl durch die Mitgliederversammlung gilt als Formsache.

Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet soll den SPD-Politiker Stefan Zierke an der Spitze der DPG ablösen. Das traditionsreiche Haus im historischen Palais neben dem Reichstag gilt als bedeutender Ort für Austausch und Netzwerke im politischen Berlin. Nach Angaben aus Vereinskreisen sind zudem mehrere Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen für Vorstandsämter nominiert, darunter Anja Karliczek (CDU), Konstantin von Notz (Grüne), Dietmar Bartsch (Linke) und Marja-Liisa Völlers (SPD).

Auch Vertreter der CSU, unter ihnen Alexander Dobrindt, sind für Gremienposten vorgesehen. Die Wahl im Kaisersaal soll am Mittwochabend erfolgen. Für die DPG ist personelle Kontinuität wichtig, zugleich stehen Debatten über Transparenz und Finanzierung im Raum.

Quelle: ExtremNews



