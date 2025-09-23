Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Comeback-Posten für Laschet – Chef im Abgeordneten-Klub

Comeback-Posten für Laschet – Chef im Abgeordneten-Klub

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 13:49 durch Sanjo Babić
Armin Laschet (2021), Archivbild
Armin Laschet (2021), Archivbild

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Armin Laschet ist als Präsident der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft vorgesehen, berichtet der Stern laut dts. Die Wahl durch die Mitgliederversammlung gilt als Formsache.

Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet soll den SPD-Politiker Stefan Zierke an der Spitze der DPG ablösen. Das traditionsreiche Haus im historischen Palais neben dem Reichstag gilt als bedeutender Ort für Austausch und Netzwerke im politischen Berlin. Nach Angaben aus Vereinskreisen sind zudem mehrere Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen für Vorstandsämter nominiert, darunter Anja Karliczek (CDU), Konstantin von Notz (Grüne), Dietmar Bartsch (Linke) und Marja-Liisa Völlers (SPD).

Auch Vertreter der CSU, unter ihnen Alexander Dobrindt, sind für Gremienposten vorgesehen. Die Wahl im Kaisersaal soll am Mittwochabend erfolgen. Für die DPG ist personelle Kontinuität wichtig, zugleich stehen Debatten über Transparenz und Finanzierung im Raum.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte koppel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige