Merz wird nicht am CSD teilnehmen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht am Christopher Street Day in Berlin Ende Juli teilnehmen. Auf Nachfrage der dts Nachrichtenagentur, ob Merz eine entsprechende Einladung des Verbandes Lesben und Schwule in der Union (LSU) annehmen werde, antwortete Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag: "Ich denke nicht, der Bundeskanzler hat andere Termine an diesem Tag."

Auf Nachfrage, wie der Kanzler sich in der Debatte um die Regenbogenfahne am Bundestag positioniert, antwortete Kornelius ausweichend: "Der Christopher Street Day ist eine wichtige Veranstaltung, in der die Rechte und die gesellschaftliche Anerkennung für queere Menschen deutlich gemacht wird", sagte er. Die Bundesregierung habe diese Ziele ausdrücklich unterstützt und das auch im Koalitionsvertrag deutlich gemacht. Quelle: dts Nachrichtenagentur