Maas: Yücels Freilassung "großartige und überfällige Nachricht"

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Untersuchungshaft als "großartige und überfällige Nachricht" begrüßt. "Jeder Tag, den Deniz Yücel im Gefängnis verbracht hat, war einer zu viel", sagte Maas der "Welt". "Wir freuen uns sehr für Deniz Yücel, seine Familie und seine Freunde."

Maas kündigte an, die Bundesregierung werde "weiter alles dafür tun, dass alle in der Türkei zu Unrecht inhaftierten Deutschen so schnell wie möglich freigelassen werden". Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Freitag, die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe eine Anklageschrift vorgelegt, in der 18 Jahre Haft für den Journalisten gefordert würden. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und Yücel dann aus der Untersuchungshaft entlassen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur