Wadephul drängt auf mehr Kriegstüchtigkeit

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat die Bundesregierung aufgefordert, Konsequenzen aus den jüngsten Äußerungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zur Wehrfähigkeit der Bundeswehr zu ziehen.

"Minister Pistorius hat absolut Recht mit seiner Analyse und mit seiner Forderung nach einem Umdenken in Deutschland in Fragen von Verteidigung und Resilienz", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Doch diese Analyse ist nicht neu. Die Zeitenwende-Rede des Kanzlers hat bald zweijähriges Jubiläum, das 100-Milliarden-Sondervermögen wurde vor über einem Jahr verabschiedet, und selbst die verspätete Nationale Sicherheitsstrategie, die `Wahrhaftigkeit` im Untertitel trägt, ist ein halbes Jahr alt." Trotzdem habe die Ampelregierung "noch immer nicht vom Status der Sonntagsreden zu dem des Umsetzens umgeschaltet", kritisierte der CDU-Politiker. "Es braucht nicht nur bei den Menschen in Deutschland ein Umdenken. Vor allem braucht es in der Bundesregierung ein Umschalten. Sie muss endlich tüchtig werden, damit das Land kriegstüchtig werden kann", so Wadephul. "Wer von der Bevölkerung Verteidigungsbereitschaft verlangt, muss bei sich selbst anfangen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur