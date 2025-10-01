New Space „made in Germany“ – Militärprojekt als Industriebeschleuniger

Die dts verweist auf Pläne der Bundeswehr, ein eigenes Satellitennetz aufzubauen und damit die heimische Raumfahrt zu stärken. Branchenberichte und Verbandsdaten sehen Chancen für Mittelstand und Start-ups – bei Milliardenbedarf.

Diskutiert wird eine Konstellation mit vielen Satelliten für sichere Kommunikation und Lagebilder. Das würde die Abhängigkeit von ausländischen Diensten verringern und Aufträge nach Deutschland holen. Industrievertreter sprechen von Signalwirkung für Forschung, Komponentenfertigung und Dienste.

Die Raumfahrtstrategie des Bundes zielt auf Souveränität und europäischen Schulterschluss. Entscheidend werden Finanzierung, Betreiber-Modelle und ein schneller regulatorischer Rahmen.

Quelle: ExtremNews



