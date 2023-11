Michael Kellner (Die Grünen): "Der Wind pfeift uns ins Gesicht"

Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sieht den Parteitag der Grünen in Karlsruhe als großes Familientreffen. Seit der Gründung der Partei 1980 in Karlsruhe hätten die Grünen vieles erreicht. "Und wir sind noch lange nicht zufrieden damit. Wir wollen weiter wachsen", sagte Kellner im phoenix-Interview. Er fand aber auch selbstkritische Worte: "Der Wind pfeift uns ins Gesicht, und wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Ich bin sicher, wir werden auch in der Zukunft Fehler machen. Wir sind auch nur Menschen."

Trotz der Streitereien der vergangenen Monate in der Ampel-Koalition stehe für ihn außer Frage, dass die Grünen Teil der Bundesregierung bleiben. In den vergangenen zwei Jahren sei vom Ausbau der erneuerbaren Energien bis zur Befreiung aus der fossilen Abhängigkeit Russlands sehr viel erreicht worden. "Da haben wir vieles auf den Weg gebracht. Das, was wir als Regierung leisten, ist richtig. Das setzen wir fort, weil wir dieses Land erneuern", so Kellner bei phoenix. Quelle: PHOENIX (ots)