Kultusministerin rät zu Verzicht auf "Eltern-Taxis

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg rät dazu, beim Schulweg möglichst auf "Eltern-Taxis" zu verzichten und Kinder die Strecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen zu lassen. "Wenn viele Autos vor der Schule herumfahren, steigt das Unfallrisiko, Schulen beklagen viele gefährliche Situationen. Zudem tut die Bewegung an der frischen Luft den Kindern gut, dann kommen sie fitter im Unterricht an", sagte die Grünen-Politikerin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Sollte es regnen, könnten Eltern "natürlich das Auto, den Bus oder die Bahn nehmen", betonte Hamburg. "Oder sie geben ihren Kindern einen Regenschirm in die Hand. Wie heißt es so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", erklärte die Ministerin, die mit ihrer Familie in Hannover wohnt und selbst kein Auto hat.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)