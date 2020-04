NRW-Ministerpräsident Laschet verbringt Ostertage zu Hause

Köln. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will die bevorstehenden Osterfeiertage in den eigenen vier Wänden verbringen. Auf die Frage, wo er Ostern feiere, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Zu Hause." Es werde sicherlich für viele Menschen "eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, nicht zur Ostermesse in die Kirche oder ans Osterfeuer gehen zu können", sagte der CDU-Politiker.

"Das fällt uns allen nicht leicht. Aber wir müssen Kontakte so gut es geht vermeiden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen", betonte Laschet. Seinen Sommerurlaub am Bodensee habe er bereits vor der Krise gebucht. Er hoffe natürlich, diesen auch antreten zu können. "Wann mit einer Normalisierung auf dem Tourismussektor zu rechnen ist, kann allerdings derzeit niemand seriös vorhersagen. Große Fernreisen in die Welt würde ich derzeit nicht planen", sagte der NRW-Ministerpräsident der Zeitung.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)