Söder fordert sofortigen Abschuss aller Drohnen über Deutschland

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Luftabwehr / Flarak (Symbolbild)
Luftabwehr / Flarak (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur verlangt Markus Söder (CSU) bei Drohnenvorfällen über deutschem Gebiet entschärfende Maßnahmen bis hin zum sofortigen Abschuss.

Zur Begründung verweist er auf Gefahren für Flughäfen, kritische Infrastruktur und Großveranstaltungen. Behörden sollen Befugnisse und Technik erhalten, um Luftraumverstöße früh zu erkennen und zu unterbinden. Kritiker mahnen, Eingriffe müssten verhältnismäßig bleiben und rechtssicher dokumentiert werden.

Sicherheitskreise plädieren für standardisierte Protokolle, bessere Sensorik und geschulte Einsatzkräfte. Länder und Bund sollen Kompetenzen klar ordnen und Zuständigkeiten bündeln.

Quelle: ExtremNews


