FDP fürchtet Wettbewerbsverzerrung durch Diesel-Beschlüsse

Florian Toncar, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, hat vor einem Diesel-Beschluss der Bundesregierung gewarnt, der einseitig deutsche Autokonzerne belastet: Dies führe zu einer "gravierenden Wettbewerbsverzerrung", sagte Toncar am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Das grenze an Zerstörung einer Schlüsselindustrie.

"Wenn wir das wirklich mitmachen, sind wir nicht ganz bei Trost", sagte der FDP-Politiker. Die Regierung müsse eine Lösung finden, bei der "auch ausländische Hersteller genau so mit dabei sind", so Toncar weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur

