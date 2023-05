Hilse: Die Welt lacht sich kaputt über Deutschland – und nimmt uns genüsslich aus

„Heuchler und Opportunisten“ – Karsten Hilse lässt kein gutes Haar an der Union. Denn nachdem die sich bei jeder Gelegenheit bei den Grünen anbiedert, ist deren Forderung nach einer „sicheren, bezahlbaren und klimafreundlichen Wärmeversorgung ohne soziale Kälte“ reine Makulatur.

Der klimapolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion holt zur Generalabrechnung aus: „Denn was Sie da fordern, hatten wir bis vor wenigen Jahren. Bis Sie der kranken Ideologie vom vermeintlichen menschgemachten Klimawandel den Weg in dieses Parlament ebneten!“ Ja, es war die Union, die – jede Warnung ihres einstigen Spitzenpolitikers Franz-Josef Strauß in den Wind schlagend – grüne Fantasien vom klimaneutralen Deutschland erst salonfähig gemacht hat.

Und weil das ganze von Anfang an sinnfrei war, habe man in der großen Koalition einfach postuliert, die Deutschen wären Vorreiter, denen der Rest der Welt folgen würde. „Der Rest der Welt lacht sich kaputt über die Deutschen und nimmt uns genüsslich aus“, unterstreicht Hilse. Denn die Zerstörung unserer Wärmeversorgung und der gesamten Wirtschaft würde natürlich anderen in die Hände spielen. Selbst wenn die Märchen vom menschgemachten Klimawandel war wären und der CO²-Wahn der Grünen Sinn ergäbe, dann könnte Deutschland rein rechnerisch nur für 0,00056 Grad der Erderwärmung verhindern. Deshalb appelliert Der AfD-Abgeordnete an die Konservativen in der Union, sich endlich durchzusetzen und wieder Politik im Interesse ihres Arbeitgebers – dem deutschen Volke – zu machen.





Quelle: AfD Deutschland