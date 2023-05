AfD: Grüner Geheimplan soll Enteignung verschärfen: Hände weg von unseren Heizungen!

Weiter heißt es darin: "Der von den Grünen geführte Umweltausschuss des Bundesrates fordert nun, dass auch für Wohngebäude mit weniger als sechs Wohneinheiten die Befreiung von der Verpflichtung zu Betriebsprüfungen und zur vermeintlichen „Optimierung“ von Heizungen abgeschafft wird.

Auch für die über 80-Jährigen sollen Ausnahmeregelungen abgeschafft werden. Zudem sollen Betriebsverbote für Heizkessel mit fossilen Brennstoffen schon früher ermöglicht werden als ursprünglich geplant. Einmal mehr zeigt sich: Reicht man den Grünen in punkto Wohlstandsvernichtung auch nur den kleinen Finger, dann ist binnen kurzer Zeit die komplette Hand verschlungen. Den „Finger“ gereicht hat die FDP – sie ist es, die sich mit leeren Worten als Freiheitsfreund aufspielt, um dann den schlimmsten, totalitären grünen Wahnsinn abzunicken.

Statt eines Kuschelkurses gegenüber den Grünen ist daher eine klare Ansage erforderlich: Hände weg von unseren Heizungen! Wir dürfen nicht zulassen, dass weltfremde grüne Ideologen sich am Eigentum der Menschen in Deutschland vergreifen, während SPD und FDP dafür den Steigbügel halten. Nur mit der AfD bleibt es eine Selbstverständlichkeit: Es muss den Bürgern selbst überlassen werden, wie sie heizen, was sie essen und mit welchem Gefährt sie zur Arbeit fahren."

Quelle: AfD Deutschland