AfD-Landesverband Sachsen leitete Ordnungsmaßnahmen gegen einzelne Mitglieder ein

Der Landesvorstand der AfD-Sachsen hat auf seiner Sitzung am 24. März 2018 gegen mehrere Mitglieder des Kreisverbandes Vogtland Partei-Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss eingeleitet. Der Grund dafür ist die Mitgliedschaft in einem Chat-Forum, in dem neonazistische, frauenverachtende und gewaltverherrlichende Darstellungen geteilt wurden. Den Betroffenen wird demnächst die Möglichkeit zur Anhörung eingeräumt.

Dazu erklärt der sächsische AfD-Generalsekretär, Jan Zwerg: „Wir haben sofort nach Bekanntwerden dieses Vorganges reagiert und uns gemeinsam zu diesem Vorgehen geeinigt. Dieses Verhalten ist grob parteischädigend und hat mit den politischen Wertevorstellungen der Alternative für Deutschland Sachsen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wir gehen mit konsequenter Härte dagegen vor und werden das in ähnlich gelagerten Fällen auch künftig tun.“ Quelle: AfD Deutschland