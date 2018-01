Linken-Politiker Korte: Mit vielen Leuten den Vormarsch der Rechten und die Verluste der Linken in Europa stoppen

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, hat SPD und Grüne zu einer Normalisierung des Verhältnisses zu seiner Partei aufgefordert. "In Zeiten wie diesen, da in Europa die Rechten auf dem Vormarsch sind und die Linken an Rückhalt verlieren, müssen wir uns alle in der Partei dringend Gedanken darüber machen, wie dieser Trend gestoppt werden kann", sagte Korte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" mit Blick auf umstrittene Bestrebungen der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht zu einer neuen linken und parteiübergreifenden Sammlungsbewegung.

Korte sagte: "Unser Job ist jetzt, eine kraftvolle soziale Opposition, frech und originell, zu sein." Diese Opposition müsse viele Leute zum Mitmachen einladen, auch Gewerkschaften, junge Leute und Intellektuelle. Die Linken, die in der Tradition der Arbeiterbewegung stünden, müssten zwingend wieder Hauptansprechpartner für jene werden, denen es nicht gut gehe - wie vielen Arbeitern und Arbeitslosen. Quelle: Rheinische Post (ots)

